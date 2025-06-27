2021年，苹果公司推出了其高端智能手机新品——苹果13。这款手机搭载了A15仿生处理器，相较于前代产品，性能有了明显提升。该系列手机共有四种型号，包括iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。

iPhone 13及其mini版配备了超视网膜XDR显示屏，屏幕亮度较上一代产品提高了28%，最高亮度可达800尼特。此外，Pro系列新增了120Hz ProMotion自适应刷新率技术，这项技术能根据显示内容自动调节刷新速度，既确保了画面的流畅，又注重了电池的节能效果。

摄像头系统已全面更新，所有设备均配备了传感器位移的光学图像稳定技术。Pro系列特别配备了三摄系统，同时增加了微距拍摄功能，其最近对焦距离达到了2厘米。电影模式可实时展现景深效果，且允许在后期调整对焦点。

电池续航能力显著提升，iPhone 13 mini在连续播放视频的情况下，最长可以达到17小时的播放时长，而iPhone 13 Pro Max的续航时间更是高达28小时。各个型号都装备了MagSafe磁吸充电技术，并且能够实现最高15瓦的无线充电功率。

在存储配置上，Pro系列机型能提供高达1TB的存储容量。操作系统方面，它搭载了iOS 15系统，还配备了Face ID面部识别技术。机身前面板使用了陶瓷材质的护盾设计，具备IP68级别的防尘防水功能。另外，该系列机型支持5G网络，覆盖了更多频段，从而确保了更快的下载速度。

iPhone 13的起售价格是5999元，而Pro系列的价格则是从7999元起步。我们提供了午夜色、星光色、粉色、蓝色以及红色这五种颜色供消费者挑选，此外，Pro系列还额外推出了远峰蓝色这一独特配色。