2005年，索尼爱立信推出了索爱w700c，这款手机因其独特的历史地位而备受推崇，同时它也是一款功能丰富的音乐手机。该手机采用了翻盖式设计，尺寸紧凑，具体为93毫米宽、47毫米高、22.5毫米厚，重量轻巧，仅约99克。其整体造型融合了圆润与时尚元素。手机配备了1.8英寸的26万色TFT屏幕，分辨率达到176×220像素，在当时的市场上，其显示效果可算得上是中等偏上水平。

w700c是一款特色鲜明的音乐手机，它内置了Walkman音乐播放器，能够播放MP3、AAC等多种音频格式。手机配备了专门的音乐快捷键，操作简便，能迅速启动音乐功能并对播放进行操控。用户还可使用附赠的立体声耳机，享受高品质的音乐体验。此外，该手机还具备FM收音机功能。这款手机在存储配置上，配备了38MB的内部存储，同时支持通过插入Memory Stick Pro Duo卡来增加存储空间。

w700c配备了200万像素的摄像头，可以进行4倍数码变焦，并且支持视频录制功能。虽然相较于现在的拍照标准，像素并不是很高，但在那个时代，这样的配置已经足够应对日常的拍照需求。此外，它还具备了蓝牙1.2、USB2.0接口，以及Java应用的支持等额外功能。电池方面，采用的是BST-37型号，容量达到了900mAh。官方信息显示，该电池在通话模式下的使用时长为7小时，此外，在待机状态下，其续航能力更是能够持续至300小时。





这款手机备受瞩目，主要得益于其搭载的索尼爱立信特有的QuickShare技术。这项技术使得用户能够迅速选择并传递各种多媒体内容。此外，手机的操作界面设计得既简单又明了，使用起来非常顺滑。而且，手机还内置了一些趣味游戏，极大地丰富了日常使用的乐趣。

w700c凭借其卓越的音乐播放效果、时尚的款式设计以及稳定的运行表现，在2005至2006年间吸引了大量消费者的喜爱。尽管如今看来其配置略显过时，但当时它无疑是音乐手机中的佼佼者，同时也为Walkman系列手机未来的发展打下了坚实的基石。