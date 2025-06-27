2003年，对诺基亚手机的发展历程来说，是一个具有里程碑意义的年份。在这一年，诺基亚推出了多款备受瞩目的新手机，这些新产品的推出进一步稳固了它在全球手机市场的领先地位。

诺基亚1100备受瞩目。这款价格低廉的直板手机以出色的耐用性和令人惊叹的电池寿命而闻名。它拥有单色显示屏和基本功能。在全球范围内，其销量已突破2.5亿部，成为史上最畅销的手机之一。此外，它的防尘和防滑特性特别适合建筑工人等户外工作者使用。

诺基亚6600曾是市场上的高端智能手机，它运行Symbian 7.0操作系统，拥有176x208像素的TFT彩色屏幕和30万像素的摄像头。这款手机被亲切地称为“胖六”，它支持通过MMC卡来增加存储容量，并且拥有蓝牙连接功能。此外，它还内置了RealPlayer播放器，因此成为了众多商务人士的首选。

诺基亚N-Gage游戏手机首次将手机与掌机功能融合，实现了多人通过蓝牙对战的功能。尽管其按键布局不尽完美，但这一创新举措为移动游戏行业的发展打下了坚实的基石。同时，N-Gage QD在设计上进行了优化，使得玩家的游戏体验得到了显著提升。

诺基亚6800在商务手机领域表现突出，其独特的双铰链翻盖设计格外引人关注，打开后可看到内置的QWERTY键盘，这极大地提高了文字输入的速度。该手机具备GPRS和HSCSD的高速数据连接功能，非常适合那些经常处理邮件的商务人士使用。

诺基亚3650在影像功能上别具一格，它的键盘形状呈圆形，配备了一款30万像素的摄像头，并且支持视频录制。而且，这款手机支持通过MMC卡扩充存储容量，可以说是早期拍照手机中的佼佼者。

2003年，诺基亚推出了各式各样的手机型号，每一款都有其独特的风格。这些手机中既有耐用的功能型，也有兼具智能和商务功能的。诺基亚的这一系列产品，全面展示了其产品线的丰富性。它们不仅满足了各类用户的需求，还为后续产品的技术发展打下了坚实的基础。