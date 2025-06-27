华为p10参数配置详细参数

华为在2017年2月发布的华为P10，是一款定位高端的旗舰级智能手机。以下是该手机的详细规格和配置资料：

1. 外观尺寸

该设备的宽度为145.3毫米，长度则是69.3毫米，而其厚度仅为6.98毫米。

重量：145g

颜色：钻雕蓝、钻雕金、曜石黑、玫瑰金、陶瓷白、草木绿

2. 显示屏

屏幕尺寸：5.1英寸

分辨率：1920×1080像素(FHD)

屏幕材质：IPS-NEO LCD

屏幕色彩：1670万色

屏占比：71.22%

3. 处理器

芯片：海思麒麟960

核心配置方面，采用了八核处理器设计，该处理器由两部分组成，一部分是四颗主频为2.4GHz的Cortex-A73核心，另一部分是四颗主频为1.8GHz的Cortex-A53核心。

GPU：Mali-G71 MP8

4. 内存配置

运行内存(RAM)：4GB

机身存储(ROM)：64GB/128GB

扩展存储：支持microSD卡扩展(最高256GB)

5. 摄像头

后置双摄：

2000万像素(黑白)+1200万像素(彩色)

徕卡认证镜头

f/2.2光圈

支持2倍变焦

支持OIS光学防抖

前置摄像头：

800万像素

6. 电池

容量：3200mAh(典型值)

快充：支持9V/2A快速充电

7. 网络与连接

网络支持：全网通





SIM卡类型：双Nano-SIM

WiFi：802.11 a/b/g/n/ac

蓝牙：4.2

导航：GPS/GLONASS/北斗/Galileo

8. 系统与功能

操作系统：EMUI 5.1(基于Android 7.0)

生物识别：前置指纹识别

其他：支持NFC

9. 传感器

重力感应器

光线传感器

距离传感器

陀螺仪

电子罗盘

指纹识别

霍尔传感器

10. 音频

3.5mm耳机接口

立体声扬声器

支持Hi-Fi音质

11. 其他特性

IP67级防水防尘(仅部分版本)

预装HUAWEI Share文件快传功能

支持虚拟三天线切换技术

2017年，华为P10作为一款旗舰手机问世，搭载了那个时代的尖端硬件配置。特别值得一提的是，它携手徕卡推出了双摄像头技术，摄影表现尤为出色。尽管现在它已不再是市场上的主流选择，但那时的硬件规格依旧处于行业领先地位。