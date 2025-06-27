华为p10参数配置详细参数

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华为在2017年2月发布的华为P10，是一款定位高端的旗舰级智能手机。以下是该手机的详细规格和配置资料：
1. 外观尺寸
该设备的宽度为145.3毫米，长度则是69.3毫米，而其厚度仅为6.98毫米。
重量：145g
颜色：钻雕蓝、钻雕金、曜石黑、玫瑰金、陶瓷白、草木绿
2. 显示屏
屏幕尺寸：5.1英寸
分辨率：1920×1080像素(FHD)
屏幕材质：IPS-NEO LCD
屏幕色彩：1670万色
屏占比：71.22%
3. 处理器
芯片：海思麒麟960
核心配置方面，采用了八核处理器设计，该处理器由两部分组成，一部分是四颗主频为2.4GHz的Cortex-A73核心，另一部分是四颗主频为1.8GHz的Cortex-A53核心。
GPU：Mali-G71 MP8
4. 内存配置
运行内存(RAM)：4GB
机身存储(ROM)：64GB/128GB
扩展存储：支持microSD卡扩展(最高256GB)
5. 摄像头
后置双摄：
2000万像素(黑白)+1200万像素(彩色)
徕卡认证镜头
f/2.2光圈
支持2倍变焦
支持OIS光学防抖
前置摄像头：
800万像素
6. 电池
容量：3200mAh(典型值)
快充：支持9V/2A快速充电
7. 网络与连接
网络支持：全网通
SIM卡类型：双Nano-SIM
WiFi：802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙：4.2
导航：GPS/GLONASS/北斗/Galileo
8. 系统与功能
操作系统：EMUI 5.1(基于Android 7.0)
生物识别：前置指纹识别
其他：支持NFC
9. 传感器
重力感应器
光线传感器
距离传感器
陀螺仪
电子罗盘
指纹识别
霍尔传感器
10. 音频
3.5mm耳机接口
立体声扬声器
支持Hi-Fi音质
11. 其他特性
IP67级防水防尘(仅部分版本)
预装HUAWEI Share文件快传功能
支持虚拟三天线切换技术
2017年，华为P10作为一款旗舰手机问世，搭载了那个时代的尖端硬件配置。特别值得一提的是，它携手徕卡推出了双摄像头技术，摄影表现尤为出色。尽管现在它已不再是市场上的主流选择，但那时的硬件规格依旧处于行业领先地位。
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