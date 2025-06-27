苹果11上市时间和价格

苹果公司在2019年9月10日的史蒂夫·乔布斯剧院特别活动上推出了iPhone 11，这是一款全新的智能手机。该手机是iPhone XR的更新换代产品，与同期发布的iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max一同构成了苹果在2019年的高端产品系列。

iPhone 11的预订于2019年9月13日启动，紧接着，它在9月20日于全球多个国家和地区正式开售。我国大陆市场与全球首批上市区域同步推出，消费者们能够在9月20日当天直接购买到这款新款手机。

iPhone 11在存储容量上提供了64GB、128GB和256GB三种选择。具体价格如下：64GB版售价5499元，128GB版售价5999元，256GB版售价6799元。相较iPhone XR，iPhone 11的起售价下调了1000元，性价比更加突出。





值得关注的是，iPhone 11搭载了A13仿生处理器，其性能相较于上一代产品有了明显提升；同时，它配备了6.1英寸的Liquid视网膜显示屏；后置的双摄像头系统中加入了超广角镜头；电池续航能力相较于iPhone XR增加了整整一个小时；此外，它还具备了IP68级别的防尘防水功能。这些改进的功能与更具吸引力的价格策略相结合，使得该型号的iPhone在当年成为了最受消费者喜爱的手机之一。

在后续的市场销售环节，iPhone 11展现出了强劲的销售态势，不止一次地占据全球智能手机销量排行榜的领先位置。同时，它的价格随着时间逐渐降低，给不同消费水平的用户带来了更多的购买选择。