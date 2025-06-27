2017年年末，OPPO A83正式投放市场，这是一款针对大众用户的初级智能手机。由于其高性价比，它吸引了众多消费者的目光。该手机的主要性能优势包括：

屏幕尺寸为5.7英寸，采用了18:9的屏幕比例，这是一块IPS LCD全屏，分辨率高达1440x720像素。屏幕占比很高，具体为76.2%。机身尺寸为150.5毫米×73.1毫米×7.7毫米，整体重量为143克。背面材质为塑料。

该设备内置了联发科技生产的MT6763T八核CPU，其主频高达2.5GHz，并集成了Mali-G71 MP2显卡。在内存方面，它配备了3GB的RAM，存储空间则达到了32GB的ROM。此外，它还支持最大容量为256GB的microSD卡进行存储扩展。系统方面，我们采用了基于Android 7.1版本的ColorOS 3.2操作系统。

该摄像系统搭载了800万像素的前置自拍摄像头，光圈大小为f/2.2，并具备智能美颜功能；同时，它还拥有1300万像素的后置主摄像头，同样采用f/2.2的光圈，并且配备了PDAF相位对焦技术；此外，它还能支持1080P视频的拍摄。





该设备配备了3180mAh容量的电池，电池设计为固定不可拆卸，充电时能承受5伏2安的电流。在网络功能上，它支持双卡双待，使用nano SIM卡，并接入4G LTE Cat.6网络。除此之外，它还兼容Wi-Fi 802.11n、蓝牙4.2以及GPS等多种技术功能。

这款产品特点鲜明，例如面部识别解锁仅需0.18秒就能完成，设计上配备了多个卡槽（包含双SIM卡和存储卡槽），并且保留了3.5mm耳机接口。此外，消费者还能选择金色或黑色两种外观颜色。

OPPO最新推出的手机是其入门级产品，主要面向日常使用需求，非常适合预算有限的消费者。这款手机采用了全面屏设计，还加入了面部识别功能。自上市以来，在同价位手机中，它凭借这些独特配置脱颖而出。