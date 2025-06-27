小米9系小米品牌在2019年发布的一款高端手机。下面是它的具体规格信息：

1. 外观设计

尺寸：157.5×74.67×7.61mm

重量：173g

配色：全息幻彩蓝、全息幻彩紫、深空灰、透明尊享版

材质：前后玻璃机身，金属中框

2. 显示屏

尺寸：6.39英寸

类型：三星AMOLED

分辨率：2340×1080 FHD+

屏占比：90.7%

对比度：60000:1

亮度：600nit（峰值亮度可达1200nit）

3. 性能配置

处理器：高通骁龙855（7nm工艺）

GPU：Adreno 640

运行内存：6GB/8GB/12GB LPDDR4x

存储容量：128GB/256GB UFS 2.1

4. 相机系统

后置三摄：

主摄像头配置为4800万像素，采用索尼IMX586传感器，光圈大小为f/1.75。

1200万像素人像镜头（2倍光学变焦）

1600万像素超广角镜头（117度视角）

前置单摄：2000万像素（f/2.0光圈）

视频拍摄规格为：4K分辨率，帧率可选30fps或60fps；1080p分辨率，帧率则有30fps、60fps、120fps以及240fps等多种选择。

5. 电池与充电

电池容量：3300mAh

快充：27W有线快充

无线充电：20W无线快充

反向充电：支持

6. 操作系统

MIUI 10（基于Android 9 Pie）

7. 连接功能

网络：支持双卡双待，全网通5.0

无线连接支持：Wi-Fi 6技术（即802.11ax标准）、蓝牙5.0版本、近场通信（NFC）。

定位：GPS/GLONASS/北斗/Galileo

8. 其他特性

屏下指纹识别

红外遥控

线性马达

1217超线性扬声器

Hi-Res Audio认证

9. 售价

6+128GB：2999元