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小米9系小米品牌在2019年发布的一款高端手机。下面是它的具体规格信息：
1. 外观设计
尺寸：157.5×74.67×7.61mm
重量：173g
配色：全息幻彩蓝、全息幻彩紫、深空灰、透明尊享版
材质：前后玻璃机身，金属中框
2. 显示屏
尺寸：6.39英寸
类型：三星AMOLED
分辨率：2340×1080 FHD+
屏占比：90.7%
对比度：60000:1
亮度：600nit（峰值亮度可达1200nit）
3. 性能配置
处理器：高通骁龙855（7nm工艺）
GPU：Adreno 640
运行内存：6GB/8GB/12GB LPDDR4x
存储容量：128GB/256GB UFS 2.1
4. 相机系统
后置三摄：
主摄像头配置为4800万像素，采用索尼IMX586传感器，光圈大小为f/1.75。
1200万像素人像镜头（2倍光学变焦）
1600万像素超广角镜头（117度视角）
前置单摄：2000万像素（f/2.0光圈）
视频拍摄规格为：4K分辨率，帧率可选30fps或60fps；1080p分辨率，帧率则有30fps、60fps、120fps以及240fps等多种选择。
5. 电池与充电
电池容量：3300mAh
快充：27W有线快充
无线充电：20W无线快充
反向充电：支持
6. 操作系统
MIUI 10（基于Android 9 Pie）
7. 连接功能
网络：支持双卡双待，全网通5.0
无线连接支持：Wi-Fi 6技术（即802.11ax标准）、蓝牙5.0版本、近场通信（NFC）。
定位：GPS/GLONASS/北斗/Galileo
8. 其他特性
屏下指纹识别
红外遥控
线性马达
1217超线性扬声器
Hi-Res Audio认证
9. 售价
6+128GB：2999元
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