2017年，锤子科技推出了一款名为坚果Pro的中端手机，以下是该手机的主要技术参数：

1. 外观设计

坚果Pro手机的设计采用了双面玻璃与金属边框的搭配，正面配备了一块5.5英寸的1080P高清显示屏，机身厚度控制在了6.98毫米，重量为158克，同时提供了碳黑、酒红和细红线特别版三种颜色供消费者挑选。

2. 硬件配置

处理器：骁龙625/626八核处理器

内存：4GB RAM

存储：提供32GB/64GB/128GB三种存储版本

电池容量：3500mAh，支持18W快充

充电接口：USB Type-C

3. 摄像头

后置双摄：1300万像素+1300万像素

前置摄像头：1600万像素





支持PDAF相位对焦、实时美颜等功能

4. 系统功能

Smartisan OS 3.6系统建立在Android 7.1之上，集成了诸如一步1.5、大爆炸2.0、闪念胶囊等独特功能。该系统正面配备了指纹识别技术，识别速度非常迅速，仅需0.2秒即可完成。

5. 网络支持

该设备支持双卡双待，并且具备全网通功能，可以接入4G+高速网络，而且其下载速度非常快，最高可达到300Mbps。

6. 其他特性

支持NFC功能

内置线性振动马达

保留3.5mm耳机接口

坚果Pro凭借其出色的工业设计和Smartisan OS的独特功能受到了广泛的认可，尽管它在性能上定位为中端，但在续航和拍照方面依旧表现出色。这款手机特别强调“美观与实力并存”的设计理念，在千元机市场中独树一帜。