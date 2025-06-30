诺基亚N82手机于2007年11月正式投放市场，是诺基亚N系列中的高端产品。该机型运行的是Symbian S60第三版操作系统，装备了369MHz的ARM11处理器，内存大小为90MB，同时支持通过microSD卡来扩充存储空间。

N82手机的一大特色在于配备了500万像素的卡尔蔡司相机，该相机拥有自动对焦功能，还配备了氙气闪光灯。在当时，这些特点在手机摄影领域堪称一流。此外，它还拥有众多专业拍摄功能，例如地理定位、场景模式和连拍模式。值得一提的是，它还能录制VGA分辨率的视频。

这款手机采用了滑动盖设计，其尺寸为112毫米、50.2毫米和17.3毫米，重量大约是114克。手机配备了一块2.4英寸的TFT屏幕，分辨率为240×320像素，那时的显示效果相当不错。N82手机具备3G网络接入功能，还能使用WiFi和蓝牙2.0技术，另外，它还配备了GPS定位系统，而且还内置了AGPS辅助定位系统。





N82在多媒体功能上十分出色，其内置的音乐播放器兼容多种音频格式，同时配备了通用的3.5mm耳机接口。此外，它还具备了FM收音功能，并且支持立体声蓝牙技术，为用户带来了多样化的娱乐体验。

N82手机使用的是BP-6MT型号的电池，这种电池的电量是1050mAh，属于锂电池类别。官方数据显示，该电池在通话状态下可以支持4小时的通话时间，而在待机状态下，其续航时间约为225小时。尽管从现今的眼光来看，其续航能力并不突出，但在当时，这样的续航表现却是相对常见的。

这款手机刚一问世就被定义为高端摄影机型，价格大约在550欧元上下。它凭借卓越的拍照性能和完备的功能配置，当时在市场上引起了极大的关注，并且成为了诺基亚N系列中颇具代表性的产品之一。