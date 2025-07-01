苹果7的机身尺寸是138.4毫米长、67.1毫米宽、7.1毫米厚，其重量为138克。在那个时期，这样的尺寸算是比较紧凑的智能手机设计，甚至比之前的苹果6s还要小一些。

在屏幕配置上，苹果7配备了4.7英寸的Retina HD屏幕，其分辨率高达1334×750像素，像素密度更是达到了326ppi。这样的尺寸对于单手握持和操作来说非常适宜，尤其是对于那些偏爱小屏幕手机的用户来说。

苹果7采用了铝合金机身和更为轻薄的内部构造，其厚度相较于上一代产品降低了0.2毫米。同时，Home键也得到了全新的设计，变成了固态按钮，并且具备了压感操作的功能。





机顶没有设置3.5毫米耳机插孔，底部则配备了Lightning接口和扬声器开口。机身右侧设有电源按键以及SIM卡槽，而左侧则是音量调节键和静音功能开关。

苹果7在防水能力上实现了IP67标准，即便在1米深的水中短暂浸泡，也不会受到损害。这样的防护等级在中高端手机市场里，算是相当出色的。

与当前流行的较大屏幕手机相比，苹果7的体积更易于单手操控，这亦是众多消费者偏爱该款手机的一大关键因素。