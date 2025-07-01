2010年6月，苹果公司发布了第四代智能手机，这款手机的正式名称为iPhone 4。它是iPhone系列中的第四个成员，当时它呈现了众多新颖的设计思想和在功能上的显著进步。

iPhone 4在外观设计上创新引入了一种全新的工业设计理念，它首次使用了由前后玻璃面板和不锈钢边框组成的三明治式结构。这款手机的机身厚度仅有9.3毫米，这在当时的智能手机中算是非常薄的。Retina显示屏无疑是iPhone 4的一个显著特点，其像素密度达到了326ppi，显示效果非常细腻。

iPhone 4的硬件配置搭载了苹果自家的A4处理器，操作系统则是iOS 4。其相机功能相当全面，后置镜头达到了500万像素，能够录制720p的高清视频。值得一提的是，它还首次加入了前置摄像头，这一设计为FaceTime视频通话提供了硬件上的保障。

功能创新包括：

1. 引入FaceTime视频通话功能

2. 支持多任务处理

3. 新增三轴陀螺仪

4. 采用micro-SIM卡设计

5. 首次在iPhone上加入LED闪光灯

iPhone 4遇到了所谓的“天线门”事件，这个问题主要是因为天线设计存在缺陷，在特定的握持方式下会导致信号减弱。苹果公司为了平息这场争议，采取了免费发放手机保护套的措施。

iPhone 4是一款具有里程碑意义的产品，它为后续iPhone的设计风格打下了坚实的基础。该手机的销量超过了4000万台，成为苹果历史上最成功的产品之一。即便是在12年之后的今天，仍有大量用户对这款经典机型怀有深厚的情感。