小米mix3什么时候出的

小米MIX 3，是小米公司在2018年10月25日于北京故宫博物院盛大发布的旗舰手机，其显著特点是采用了创新的滑盖全屏设计。用户只需轻轻一滑屏幕，前置摄像头便显现出来，使得这款手机屏占比高达93.4%，引人注目。在硬件配置上，小米MIX 3搭载了高通骁龙845处理器，还配备了6GB或8GB的RAM，并且能够支持128GB或256GB的存储空间。

小米MIX 3在拍照方面配置丰富，后置搭载了1200万像素加1200万像素的双摄像头，主摄像头采用了索尼IMX363传感器，并支持四轴光学防抖和AI场景识别技术。至于前置，它采用了2400万像素加200万像素的双摄组合，支持AI美颜和人像拍摄模式。此外，该手机配备了3200mAh容量的电池，并且具备10W无线充电功能，同时支持QC4.0快速充电技术。

小米MIX 3推出了故宫限量版，此款手机的后盖使用了陶瓷材料，上面还印有故宫的瑞兽图案。手机内置了10GB的巨大内存以及256GB的存储空间。另外，还赠送了定制故宫主题的手机壳和流量套餐。这款手机最初上市的价格是3299元，而故宫限量版的售价则是4999元。