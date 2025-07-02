苹果官网正品查询方法

查询苹果产品是否为正品，官网提供了以下几种途径：首先，您可以通过查找序列号来确认，每部苹果设备都拥有一个独一无二的序列号，您可以在设备的“设置”菜单下的“通用”选项中找到它，随后在苹果官网的支持页面输入该序列号进行核实。其次，您还可以检查产品的包装，正品苹果产品的包装盒上会显示详细的产品信息以及防伪标记，且包装材料和印刷质量都相当出色。

第三种途径是考察购买途径，无论是苹果官方网站、直营店铺还是经过授权的经销商，所售商品均为正品。第四种方式是审视产品细节，真正的苹果产品工艺精湛，缝合处平滑，按键触感舒适，屏幕显示效果鲜明。第五种做法是利用苹果官方的"Apple支持"应用来核实设备信息。

在苹果官方网站的保修查询页面，您可以通过输入设备的序列号来查看保修情况和购买时间。这同时也是确认产品真伪的关键途径之一。若查询结果显示无法确认购买日期或保修信息不匹配，那么该设备可能是翻新产品或非正品。

AirPods这类配件，连接到iPhone后，可在“设置-蓝牙”里查看设备详情和序列号。官网上有验证服务。买二手苹果产品，最好让卖家出示购买证明和发票，交易前务必进行正品核实。