三星galaxy c5

2016年，三星推出了一款名为Galaxy C5的智能手机，定位为中端市场，主要面向年轻消费者。该机型采用全金属设计，机身厚度仅有6.7毫米，重量为143克，握感十分舒适。此外，它配备了5.2英寸的1080P Super AMOLED屏幕，显示效果既清晰又细腻。该设备采用了高通骁龙617处理器，拥有3GB的运行内存，内置32GB的存储空间，同时还能支持最高256GB的存储容量扩展。

Galaxy C5配备了800万像素的前置摄像头，而背面的摄像头更是高达1600万像素，并且搭载了F1.9的大口径镜头。即便是在光线昏暗的环境下，它依然能够拍摄出令人满意的画面。另外，该手机搭载了基于Android 6.0的TouchWiz操作系统，并且内置了多种满足中国用户需求的服务。电池容量达到了2600mAh，并且支持快速充电功能。





这款手机配备了Samsung Pay支付功能，该功能当时仅通过NFC技术实现支付。同时，它还具备指纹解锁功能。此外，其用户界面针对我国市场进行了特别调整。另外，它支持双卡双待，极大地便利了商务人士。至于售价，这款手机在上市时大约为2199元人民币，定位在中端市场。

Galaxy C5的对手主要是那些价格相当的小米5、OPPO R9等手机。相较之下，C5依托三星品牌的强大影响力和出色的AMOLED屏幕显示效果，在市场上占有一席之地。然而，在性能和电池续航能力上，C5略逊于这些对手。这款产品是三星针对我国市场专门设计的产品线，继C系列之后，还推出了多款后续产品。