诺基亚3100什么时候上市的

在2003年的第二季度，诺基亚3100手机正式亮相于大众视野。这款手机是诺基亚公司推出的一款具有代表性的直板手机，其目标消费群体主要是年轻人。

诺基亚3100是一款适合新手使用的手机，承袭了诺基亚品牌所强调的耐用品质。其体积适中，具体尺寸为101.8毫米×42.8毫米×15.2毫米，重量仅为85克左右。手机搭载了4096色STN彩色屏幕，屏幕分辨率是128×128像素。铃声采用合成音效，并且兼容MIDI格式的音乐文件。

3100型号在功能上支持GSM 900/1800双频段网络，能够提供基础的通话和短信服务。虽然不能发送彩信，但它采用了当时颇受欢迎的Xpress-on换壳技术，用户可以按照个人喜好更换不同颜色和款式的外壳。





诺基亚3100的电池表现优异，搭载的BL-5C锂电池保证了通话时间可长达2至5小时，待机时间更是可以达到150至300小时。这样的续航表现，在当时的手机市场上，可谓是相当突出。

这款手机在2003年的售价大概介于1000至1500元人民币，定位在中低端市场。它以卓越的品质和实惠的价格，使得诺基亚3100成为市场上的热门商品之一，对于诺基亚在功能手机领域的市场份额的巩固，发挥了至关重要的作用。