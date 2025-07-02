佳能50D是佳能公司于2008年发布的一款中端数码单反相机，该相机具备1510万有效像素的APS-C画幅CMOS传感器，同时搭载了DIGIC 4图像处理器。其感光度范围覆盖ISO 100至3200，最高可扩展至12800。连拍速度方面，可达6.3张每秒，此外，它还配备了3.0英寸的92万像素LCD显示屏。

50D配备了九点全十字对焦技术，特别是中央对焦点，能实现F2.8级别的精准对焦效果。此外，该相机还拥有35区测光系统，能够支持评价测光、局部测光和点测光等多种测光模式。机身采用坚固的镁合金框架作为支撑，并具备防尘防滴溅的特性。值得一提的是，其快门寿命可达到大约10万次。

在视频拍摄方面，50D仅配备了Live View实时预览功能，不支持视频录制。在存储配置上，它配备了CF卡插槽，支持UDMA高速数据传输。此外，相机还具备USB 2.0接口、HDMI输出端口和遥控功能。供电方面，它使用BP-511A锂电池，一次充电后大约可以拍摄800张照片。

50D相机支持RAW、sRAW和JPEG格式的照片拍摄，并且提供了自动、程序、快门优先、光圈优先和手动曝光等多种拍摄模式。它还装有除尘系统，并具备照片风格设置功能。这款相机的尺寸是145.5×107.8×73.5毫米，总重量约为730克，含电池。