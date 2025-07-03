苹果公司于2017年9月推出了苹果8手机，这是一款智能手机，属于iPhone系列的第十一款新品。该手机配备了A11仿生处理器，并且具备无线充电和快速充电的功能。尽管苹果8手机已经停止生产，但在二手市场和新机库存中，消费者依然能够购得。

苹果8手机的价格因存储量、外观状况及新旧程度而有所不同。全新的、未曾拆封的苹果8手机（即库存机）的价格大概在2500至3500元人民币范围内，具体价格还需看存储量，64GB版本的售价大约在2500至2800元，而256GB版本的售价则大约在3000至3500元。

在二手市场上，苹果8手机的价格大致位于1000到2000元这个区间。其中，成色较好的64GB版苹果8，价格大概在1200到1500元之间，而256GB版本的售价则大约在1500到2000元。若是手机存在轻微的使用痕迹，或是电池状况不佳，其价格可能会相应地降低。

购买苹果8手机时需要注意以下几点：

1. 检查手机是否为原装正品





2. 查看电池健康度（建议选择80%以上）

3. 确认手机是否有锁（建议购买无锁版）

4. 检查各项功能是否正常

5. 确认手机IMEI与卖家描述一致

苹果8手机虽已问世多时，性能依旧能够满足日常使用，算得上性价比较高的选择。然而，它不再接收系统的新版本更新，所以在购买之前，最好仔细想清楚自己的实际需求。