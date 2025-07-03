佳能单反镜头型号大全

佳能单反镜头按照焦距和用途可以分为以下几大类：

一、定焦镜头

EF 50mm f/1.8 STM这款镜头，是专为初学者设计的，品质上乘的标准焦距定焦镜头。

2. EF 85mm f/1.8 USM - 中焦人像镜头

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM是一款专门用于微距摄影的镜头。

EF 35mm f/1.4L II USM镜头，它是一款属于广角焦段的定焦镜头。

二、标准变焦镜头

EF 24-70mm f/2.8L II USM，它是专业领域中的顶级标准变焦镜头。

EF 24-105mm f/4L IS II USM这款镜头，适用于全画幅相机使用，它是一款性能非常出色的标准变焦镜头。

EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM这款镜头，专为APS-C尺寸相机设计，属于一款标准变焦镜头。

三、广角变焦镜头

EF 16-35mm f/2.8L III USM这款镜头，属于超广角变焦镜头类别。

焦距范围在11至24毫米之间，光圈设定为4L，镜头搭载了USM超声波马达，这样的配置使其成为一款出色的超广角变焦镜头。

四、长焦变焦镜头





EF 70-200mm f/2.8L IS III USM这款镜头，属于专业级的长焦镜头类别。

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM这款镜头，它是一款变焦镜头，拥有超远摄的能力。

五、特殊用途镜头

EF 8-15mm f/4L Fisheye USM，它是一款专门设计的鱼眼镜头。

这款镜头的型号是EF 400mm f/2.8L IS III USM，它是一种超远摄的定焦镜头。

六、移轴镜头

1. TS-E 17mm f/4L - 超广角移轴

TS-E 50mm f/2.8L Macro，它属于一款标准的移轴镜头设计。

七、电影镜头

这是一款焦距从15.5毫米到47毫米的电影专用变焦镜头，其最大光圈可达T2.8。

这些镜头包含了从超广角到超长焦的多种焦距，适用于风光摄影、人像拍摄、体育赛事和野生动物摄影等多种摄影场合。L系列镜头作为佳能的专业级产品，因其在成像效果上的卓越表现和坚固的防尘防滴结构而备受赞誉。另外，EF-S系列镜头则是专为APS-C画幅相机设计的。