oppoa8配置参数

OPPO A8是一款针对中低端市场的手机，它突出实用性以及高性价比。下面是这款手机的主要配置详情：

OPPO A8在屏幕设计上采用了6.5英寸的HD+水滴屏幕，分辨率达到了1600×720像素，屏幕占比高达89%。同时，它的宽高比为20:9，并且还具备了护眼功能。

该设备在硬件配置上，选用了联发科的Helio P35八核处理器，其运行频率为2.3GHz；同时，配备了4GB的运行内存以及128GB的存储空间；另外，它还支持使用最高256GB的MicroSD卡来扩充存储；在图形处理方面，它使用了PowerVR GE8320图形处理单元。

该摄像系统配备了后置三摄，包括1200万像素的主摄像头，光圈值为f/1.8；200万像素的微距镜头，光圈值为f/2.4；还有200万像素的人像镜头，光圈同样是f/2.4。至于前置摄像头，它拥有800万像素，光圈为f/2.0，并支持AI美颜和人像模式功能。

电池容量为4230mAh，充电功率为10W。机身尺寸为163.9毫米×75.5毫米×8.3毫米，重量为180克。机身材质为塑料，并设有秘夜黑、天青色和石榴红三种颜色可供选择。

该设备配备了3.5毫米耳机接口、Micro USB充电接口、后置指纹识别解锁、面部识别解锁技术以及双卡双待功能，不过不支持5G网络。另外，它搭载了基于Android 9系统的ColorOS 7.2操作系统。