联想在2007年发布了S800型号的音乐翻盖手机，这款产品主要针对年轻用户群体。该手机采用了当时颇为流行的翻盖造型，机身线条设计得既流畅又圆润，并且提供了包括黑色、银色和粉色在内的多种颜色供消费者挑选。S800配备了2.2英寸的TFT主屏幕，屏幕分辨率为240×320像素，在当时来说，显示效果属于中等水平。

联想S800是一款音乐手机，它搭载了独立的音乐播放芯片，支持MP3、AAC等多种音频格式的播放。手机侧边配备了专门的按键，用于快速启动音乐播放功能。另外，这款手机内部配备了128MB的存储空间，并且具备microSD卡扩展功能，最大可扩展至2GB的存储容量。需要强调的是，S800搭载了3.5毫米的音频接口，这种设计在当时看来非常人性化。





在拍照方面，联想S800搭载了130万像素的后置相机，支持数码变焦和多种拍摄模式。虽然像素不算特别高，但完全能够满足日常拍照的需要。功能方面，它支持蓝牙和USB数据传输，并且内置了FM收音机。至于电池续航，920mAh的锂电池可以确保设备使用3到4天。

联想S800手机采用了MTK的技术方案，使用体验流畅，系统稳定且兼容性强。虽然它的配置在现在看来并不突出，但在2007年，凭借其时尚的设计和出色的音乐播放功能，赢得了众多年轻用户的青睐。作为联想早期进入音乐手机市场的标志性产品，S800为后来联想乐Phone系列的成功打下了坚实的基础。