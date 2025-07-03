三星5830什么时候出的

三星在2011年1月推出了Galaxy Ace S5830这款面向初学者的智能手机。该型号正式面世于2011年的第一季度。不过，具体到市场上的上市时间，因各国市场情况各异，有所区别，大多数地区则是在2011年3月至4月期间，逐步开始销售。

该手机运行Android 2.2 Froyo系统，屏幕为3.5英寸TFT电容触摸屏，分辨率为320×480像素。在硬件上，它使用800MHz的高通MSM7227处理器，拥有278MB的RAM和150MB的可用存储，同时支持最高32GB的microSD卡扩充。

三星S5830手机在那时以较为合理的价格，为消费者带来了不错的智能手机使用感受，主要服务于那些刚开始接触智能手机的用户。它的800万像素后置摄像头在同价位产品中表现优异，具备自动对焦功能，并配备了LED补光灯。

Galaxy Ace系列中的S5830，是三星经典直板触控设计的代表，其圆润的边角处理，让握持体验更为舒适。该机型搭载了TouchWiz 3.0用户界面，完美继承了三星智能手机的标志性使用感受。





这款手机在2011到2012年期间，其全球销量表现不俗，尤其在新兴市场上，它占据了相当可观的份额。随后，随着新款手机的不断推出，S5830大约在2013年左右，开始逐步淡出市场。

需要留意的是，三星的S5830和同时上市的S5830i是两种不同的手机型号，后者在处理能力和系统版本上进行了提升。在购买或查询信息时，消费者应当注意辨别这两款手机的区别。

[图片：三星S5830手机正面展示图]

[图片：三星S5830手机背面特写图]