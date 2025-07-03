联想最早的一批智能手机

联想推出的首款智能手机名为ET180，它在2002年正式亮相。这款手机运行的是Windows Mobile系统，并配备了3.5英寸的触摸屏，能够实现手写输入。在当时，这样的设计颇具创新性。此外，ET180还搭载了英特尔XScale PXA250处理器，其主频高达400MHz，这在当时属于相当高端的配置。该手机内置了32MB的RAM和32MB的ROM，还能通过SD卡来增加存储空间，此外，它还具备蓝牙和红外通信的功能。

2003年，联想公司推出了两款新式的折叠彩屏手机，型号分别为G818和G828。G818手机具有双屏功能，外屏可显示来电和提示信息，内屏则是一款65536色的TFT彩色显示屏。这两款手机均支持JAVA应用的下载，内置了40和弦铃声，并且配备了30万像素的摄像头。在当时的市场环境中，它们属于中高端配置。

2005年，联想推出了首款搭载Symbian操作系统的智能手机，这款手机名为联想P930。它采用了翻盖设计，拥有2.2英寸的26万色TFT屏幕。此外，手机内置了一款130万像素的摄像头，还能播放MP3音乐和录制视频。联想P930的推出，意味着联想开始尝试运用多种智能手机操作系统。

2006年，联想推出了ET980，这是国内首款配备Windows Mobile 5.0系统的智能手机。ET980采用了滑盖式设计，其屏幕尺寸为2.8英寸，并配备了QVGA触摸屏。此外，该手机内置了一款400MHz的处理器，以及130万像素的自动对焦摄像头。这款手机不仅支持WiFi和蓝牙2.0技术，而且配备了GPS导航功能。

2007年，联想公司推出了S系列智能手机，该系列包括S90和S70两款机型。这些手机搭载了Windows Mobile 6.0操作系统，并装备了Marvell PXA310处理器，处理器的主频高达624MHz。除此之外，它们还配备了256MB的ROM和128MB的RAM。S系列手机在设计上突出了商务用途，其中包含了Office Mobile以及Push Mail等非常实用的功能应用。

联想早期智能手机的特点是：

1. 多采用Windows Mobile操作系统

2. 注重商务功能

3. 普遍配备触摸屏





4. 性能配置在当时属于中高端

5. 外形设计比较保守

6. 价格相对较高

联想的这些早期产品在智能手机的研发过程中积累了丰富的经验，这些经验为后来乐Phone等产品的推出奠定了坚实的根基。尽管这些产品在市场上的表现有好有坏，但它们无疑展现了联想在智能手机领域的一次次初步探索。