苹果11手机配备了A13仿生处理器，此处理器是通过7纳米工艺技术制造的。与上一代产品相比，其性能提高了20%，同时功耗减少了30%。该手机的屏幕尺寸为6.1英寸，采用了Liquid视网膜高清技术。屏幕分辨率为1792×828像素，具有326ppi的像素密度。此外，它还支持原彩显示功能以及P3广色域。

该设备配备了后置双1200万像素摄像头系统，其中包含一个120度超广角镜头，光圈为f/2.4，以及一个广角镜头，光圈为f/1.8。该系统支持人像模式、智能HDR技术以及4K视频拍摄，最高帧率为60fps。此外，前置的1200万像素原深感摄像头同样支持人像模式，并能进行1080p高清视频拍摄。

容量分为64GB、128GB和256GB三个等级，内存配置为4GB。电池续航能力为3110mAh，具备18W快速充电功能（充电器需另行购买）及Qi无线充电技术。防水防尘性能达到IP68标准（可在最深达2米的水下停留最多30分钟）。





机身尺寸为150.9毫米×75.7毫米×8.3毫米，重量为194克。共有六种颜色可供选择，包括黑色、白色、绿色、黄色、紫色以及(PRODUCT)RED红色。该设备支持Face ID面部识别技术和双卡双待功能（nano-SIM和eSIM）。在网络连接上，它能够兼容4G LTE Advanced、Wi-Fi 6以及蓝牙5.0。

该操作系统出厂时已安装iOS 13系统，且支持升级至最新版本的iOS。设备使用Lightning接口，并已不再配备3.5mm耳机插孔。包装内含手机主体、Lightning至USB的连接线、一个5W的USB电源适配器以及一副EarPods耳机。