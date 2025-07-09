联想y460c配置参数

2010年，联想推出了广受欢迎的Y460C笔记本电脑。这款笔记本搭载了英特尔第一代酷睿i系列处理器。它配备了14英寸的LED背光屏幕，分辨率达到了1366×768。用户在处理器配置上可以选择i3-370M或i5-460M，主频分别为2.4GHz和2.53GHz，还支持睿频加速功能。

内存大小设定为2GB DDR3，最高支持升级至8GB。在存储选择上，用户可以选择配置320GB或500GB的5400转机械硬盘。至于显卡，系统搭载了双显卡切换功能，内置英特尔显卡，同时配备有ATI Mobility Radeon HD 5650独立显卡，并拥有1GB的GDDR3显存。该无线网络支持802.11b/g/n标准，并且还配备了千兆以太网接口。





该设备在接口设计上相当全面，拥有三个USB2.0接口、一个HDMI接口、一个VGA接口、一个多功能读卡器，并且配备了耳机和麦克风接口。同时，它还内置了一款130万像素的摄像头。另外，它还装备了6芯锂电池，整体重量约为2.2公斤。在系统配置上，预装了Windows 7家庭普通版操作系统。当时，该款机型被定位在中端市场，主要针对的是多媒体娱乐以及日常办公的需求。