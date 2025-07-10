苹果的价格受多方面因素制约。产地气候状况对产量有直接影响，比如干旱或霜冻可能造成减产，进而使价格上升。不同品种的苹果，比如红富士、嘎、蛇果等，价格差距显著，一般进口苹果的价格要比国产的高出30%至50%。通常情况下，当季苹果价格较为低廉，而反季节销售时，价格则会上涨超过20%。

批发市场的苹果售价每日有所变动，根据北京新发地市场提供的数据，2023年10月红富士苹果的批发价格介于6至8元每公斤之间。在超市购买时，零售价格通常比批发价格高出50%至100%，而获得有机认证的苹果价格更是普通苹果的两到三倍。电商平台时常举办促销活动，团购价格有时甚至比线下购买便宜15%至20%。





苹果的运输费用占据了其最终售价的10%到15%，而冷链运输的损耗率能够保持在5%以下。随着存储技术的进步，苹果的保鲜时间得到了延长，采用气调库储存甚至能使苹果的保质期达到6至8个月。不过，近年来，纸箱、泡沫网等包装材料的价格上涨，使得每箱苹果的成本提高了3到5元。

购买苹果时需留意，表面光滑的苹果可能隐藏着质量问题，因此推荐挑选带有溯源二维码的产品。对于进口苹果，务必检查其检疫证明，智利、新西兰等国的苹果进口关税已降至10%以下。苹果价格受季节影响较大，每年的9月至11月，新鲜苹果上市时是购买的最佳季节。