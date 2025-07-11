2021国产手机排行榜前十名

2021年，我国手机市场战况激烈，众多品牌纷纷推出性能卓越的旗舰手机。在这一年里，以下这些国产手机品牌深受消费者喜爱，以下是当年最受欢迎的前十名品牌名单：

1. 华为Mate40 Pro

采用麒麟9000芯片，装配徕卡三摄系统，兼容66W快速充电功能。屏幕尺寸为6.76英寸，运用OLED曲面屏技术，刷新率高达90Hz，华为在2021年推出的这款手机无疑是其巅峰之作。

2. 小米11 Ultra

该手机配备了骁龙888处理器，其背后摄像头组合中，主摄像头的像素高达5000万，同时拥有一块6.81英寸的2K分辨率AMOLED屏幕，屏幕的刷新率最高可达到120Hz。另外，它还具备67W的快充功能，无论是通过有线还是无线充电，都能迅速完成充电。

3. OPPO Find X3 Pro

该设备搭载了骁龙888处理器，配备了10亿色双摄系统，拥有6.7英寸的AMOLED屏幕，能够实现120Hz的高刷新率，同时支持65W的快充功能。

4. vivo X60 Pro+

这款手机配备骁龙888处理器，采用了蔡司品牌的摄像头，屏幕尺寸为6.56英寸的AMOLED，能够实现120Hz的高刷新率，同时还支持55W的快速充电。

5. 荣耀50 Pro

搭载高通骁龙778G芯片，后置装备了一亿像素的四镜头组合，配备了6.72英寸的OLED显示屏，能够实现120Hz的高刷新率，同时支持100W的快速充电功能。

6. realme GT

搭载骁龙888核心，拥有6400万像素的三摄组合，屏幕尺寸为6.43英寸的AMOLED，支持120Hz的高频刷新率，并且具备65W的快充功能。

7. 一加9 Pro

该设备搭载了骁龙888处理器，配备了哈苏相机系统，采用了6.7英寸的AMOLED屏幕，支持120Hz的高刷新率，还拥有65W的快速有线充电功能。

8. 红米K40 Pro

9. 魅族18 Pro

该手机装备了骁龙888处理器，采用了6400万像素的四个摄像头组合，配备了6.7英寸的AMOLED显示屏，屏幕刷新率可达到120Hz，此外，它还具备40W的快速充电功能。

10. iQOO 7

这些手机型号各有千秋，无论是在性能表现、摄影效果、屏幕显示质量还是快速充电技术等方面，都达到了2021年国内手机行业的顶尖水平。消费者可以根据自己的经济条件以及实际使用需求，挑选出最符合个人需求的手机型号。