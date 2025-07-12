vivo Y97是vivo品牌在2018年9月推出的一款中端智能手机，特别针对年轻用户群体。该手机主要目标消费群体为年轻人。以下是该手机的主要配置信息：

这款产品屏幕配置出色，使用了6.3英寸的IPS屏幕，分辨率达到了2280×1080，屏幕占比相当高，具体数值是90.3%。而且，它还采用了独特的水滴形全面屏设计。

处理器配置上，我们选择了联发科的Helio P60八核芯片，这款芯片运用了领先的12纳米工艺技术，而且其运行频率最高可达2.0吉赫兹。

在存储配置方面，我们提供了4GB的运行内存，机身内置128GB的存储容量，并且支持最高达256GB的存储扩充。

相机系统：

该设备配备了1600万像素的高清主摄像头，额外还有200万像素的辅助摄像头，支持AI场景智能识别技术，同时能够实现人像背景的虚化，并且提供了多种高级拍摄功能。

前置1600万像素自拍镜头，支持AI美颜、AR贴纸等功能

电池容量：内置3315mAh电池，不支持快充。





该系统基于Android 8.1进行开发，同时搭载了Funtouch OS 4.5的版本。

这款产品在外观设计上运用了3D技术，打造出了极薄的机身。机身有星夜黑、极光蓝和梦幻粉三种颜色可供选择。其厚度仅有7.7毫米。

其他特性：

支持人脸识别和指纹识别双解锁

保留3.5mm耳机接口

不支持NFC功能

网络制式：支持双卡双待，4G全网通，但不支持5G网络。

这款手机在上市之初被定位为中端拍照手机，重点突出了自拍和智能摄影的特点。鉴于它属于2018年的产品，其配置相对落后，不过若作为备用机或仅用于基础拍照，它仍旧能够满足基本的使用需求。