小米86寸电视哪个型号好

目前市面上，小米销售的86英寸电视有两种：一种是Redmi MAX 86英寸型号，另一种是小米电视大师86英寸Mini LED型号。这两款电视在市场定位上存在差异，能够满足不同用户群体的多样化需求。

Redmi MAX 86英寸的型号在性价比上表现突出，它装备了4K分辨率的液晶显示屏，支持高达120Hz的刷新速度，并且色彩覆盖范围达到了DCI-P3标准的92%。该机型的主要优势包括：

1. 内置HDMI 2.1接口，适合连接游戏主机

2. 支持MEMC运动补偿技术

3. 配备30W音响系统

4. 采用四核A73处理器

5. 售价约在5000-6000元区间

小米电视大师86英寸Mini LED定位高端，主要优势：

1. 采用Mini LED背光技术，拥有1024个背光分区

2. 峰值亮度可达2000nit

3. 支持杜比视界和杜比全景声

4. 配备8单元音响系统

5. 采用四核A73处理器

6. 售价在15000元左右

选购建议：

若是家庭日常使用，主要观看电影和电视节目，那么Redmi MAX 86英寸的屏幕尺寸就足够了，完全可以满足这类需求。

如果对游戏感兴趣，那么这类用户通常更偏好追求高刷新率和低延迟的体验，而这两款产品恰好都具备了120Hz的刷新率功能。

如果您对音视频质量有较高的期待，希望获得更出色的画面效果，那么我们建议您选择Mini LED型号。

客厅的观看位置建议维持在3.5至4米这个范围，如此设置能有效避免因电视屏幕过大引发的视觉疲劳。