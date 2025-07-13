vivo nex参数

vivo NEX是vivo在2018年发布的一款高端机型，其中融入了多项创新技术。该手机拥有一块6.59英寸的OLED全面屏，屏幕分辨率高达2316×1080像素，屏幕占比更是达到了91.24%。机身采用玻璃材质打造，厚度仅为7.98毫米，重量也只有199克。

vivo NEX搭载了高通骁龙845处理器，内存为8GB，存储容量有128GB和256GB两种选择。手机内置4000mAh大电池，支持22.5W双引擎快充。同时，它运行的是基于Android 8.1系统的Funtouch OS 4.0版本。

这款手机在拍照方面有着出色的配置，其后置摄像头由1200万像素和500万像素的组合构成，主摄像头搭载了索尼IMX363传感器，并配备了四轴光学防抖技术。同时，前置摄像头达到了800万像素，采用了升降式结构，通过电动马达驱动，可在0.8秒内完成快速升降。





vivo NEX在创新方面取得了一定的成就，采用了屏幕指纹解锁技术，同时具备了全屏发声的功能。而且，这款手机还搭载了专门的Hi-Fi芯片，并且保留了3.5mm的耳机插孔。另外，它还配备了Jovi语音助手，能够提供智能化的场景服务。

该设备在连接性能方面表现卓越，能够实现双卡双待全网通，还搭载了蓝牙5.0和NFC等高科技功能。而在颜色方面，消费者可以选择星钻黑和宝石红这两种不同的配色。