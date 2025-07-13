苹果9手机价格多少钱一台

苹果9型号的手机并未问世，苹果公司未曾生产过这一型号的手机。目前市面上苹果最新发布的手机产品是iPhone 15系列。iPhone 15系列的售价根据不同型号和存储容量存在区别：，。

iPhone 15的标准型号售价为5999元，适用于128GB的存储空间；若顾客挑选256GB的版本，价格将升至6999元；至于512GB的高配版，其价格则是8999元。

iPhone 15 Plus的入门款售价为6999元，适用于128GB的存储空间；若您挑选256GB的版本，价格将升至7999元；至于512GB的高配版，其价格则是9999元。





iPhone 15 Pro的入门级价格定位在7999元，适用于128GB的存储空间；若选择256GB的版本，其售价则为8999元；512GB版本的价格攀升至10999元；至于顶配的1TB版本，价格更是高达12999元。

iPhone 15 Pro Max的入门级价格定在9999元，适用于256GB的存储空间；若选择512GB的版本，价格将升至11999元；至于1TB的高容量版本，其售价更是高达13999元。

官方提供的这些价格是建议的零售价，但实际购买时，因为渠道不同、促销活动等因素，价格可能会有所不同。所以，在您购买之前，最好多比较几家授权经销商的价格，并且关注电商平台上的促销信息。如果您的预算不是很高，那么可以考虑购买上一代的iPhone 14系列，这样可能会更加经济划算。