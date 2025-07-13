vivo y系列手机型号大全

vivo Y系列作为vivo品牌针对年轻消费者推出的手机产品线，其特色在于高性价比与潮流设计。以下是对vivo Y系列主要型号的简要列举（截止到2023年）：

vivo Y01（2022年发布）

6.51英寸LCD屏幕

联发科Helio P35处理器

2GB+32GB存储组合

5000mAh电池

6.5英寸HD+LCD屏

联发科Helio G25芯片

3GB+32GB存储

联发科Helio G85处理器

4GB+64GB存储

6.35英寸HD+水滴屏

高通骁龙439

3GB+32GB存储

4035mAh电池

6.35英寸HD+显示屏

联发科Helio P22

5000mAh电池

6.35英寸HD+水滴屏

高通骁龙460

6GB+128GB存储

联发科Helio P35

4GB+64GB存储

6GB+128GB存储

4GB+64GB存储

8GB+128GB存储

高通骁龙680

6.58英寸FHD+ LCD屏

联发科天玑720

6.44英寸FHD+AMOLED屏

高通骁龙480

6.58英寸FHD+ LCD屏

联发科天玑700

6.78英寸FHD+ AMOLED屏

高通骁龙695

主要特点：

1. 价格区间主要集中在1000-2500元

2. 普遍配备大容量电池

3. 后置多摄模组设计

4. 支持快速充电技术

5. 多采用渐变色机身设计

选购建议：

注重性能：选择Y78/Y100

预算有限：选择Y03/Y22

拍照需求：选择Y35/Y55

不同地区的市场可能存在某些型号的细微差别以及配置上的变动，因此，在购买前，最好核实一下您所在地区的具体版本和配置信息。