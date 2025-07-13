vivo y系列手机型号大全

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vivo Y系列作为vivo品牌针对年轻消费者推出的手机产品线，其特色在于高性价比与潮流设计。以下是对vivo Y系列主要型号的简要列举（截止到2023年）：
vivo Y01（2022年发布）
6.51英寸LCD屏幕
联发科Helio P35处理器
2GB+32GB存储组合
5000mAh电池
6.5英寸HD+LCD屏
联发科Helio G25芯片
3GB+32GB存储
联发科Helio G85处理器
4GB+64GB存储
6.35英寸HD+水滴屏
高通骁龙439
3GB+32GB存储
4035mAh电池
6.35英寸HD+显示屏
联发科Helio P22
5000mAh电池
6.35英寸HD+水滴屏
高通骁龙460
6GB+128GB存储
联发科Helio P35
4GB+64GB存储
6GB+128GB存储
4GB+64GB存储
8GB+128GB存储
高通骁龙680
6.58英寸FHD+ LCD屏
联发科天玑720
6.44英寸FHD+AMOLED屏
高通骁龙480
6.58英寸FHD+ LCD屏
联发科天玑700
6.78英寸FHD+ AMOLED屏
高通骁龙695
主要特点：
1. 价格区间主要集中在1000-2500元
2. 普遍配备大容量电池
3. 后置多摄模组设计
4. 支持快速充电技术
5. 多采用渐变色机身设计
选购建议：
注重性能：选择Y78/Y100
预算有限：选择Y03/Y22
拍照需求：选择Y35/Y55
不同地区的市场可能存在某些型号的细微差别以及配置上的变动，因此，在购买前，最好核实一下您所在地区的具体版本和配置信息。
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