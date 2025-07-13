2009年，尼康推出了D300s这款专业级DX格式的数码单反相机，它是D300的升级版本。在市场上，D300s的寿命相当长。这款相机的目标用户主要是中高端摄影爱好者以及专业摄影师。D300s具备出色的机身性能和良好的耐用性。

在二手交易领域，尼康D300s的价格受多种因素影响，诸如机身的新旧、使用频率的高低、配件的齐全与否，以及市场需求的强弱。具体到2023年的市场状况：

成色较好的二手D300s价格在1500-2500元之间

快门次数在5万次以下的机器价格会相对较高

带原厂电池、充电器、包装盒等完整配件的会更保值

专业卖家通常会比个人卖家价格略高

现有的库存型号难以找到，即便有幸寻得，价格大概在三千至四千元上下，但这个价格已经可以购买到更先进的入门级全画幅相机了。

购买建议：





1. 检查CMOS传感器是否有坏点或灰尘

2. 测试所有按键和拨轮是否正常工作

3. 确认LCD显示屏无坏点

4. 检查电池仓和卡槽是否完好

5. 要求卖家提供快门次数的实际照片证明

D300s虽然像素只有12.3MP，在现在看来不算高，但它的镁合金机身既坚固又耐用，51点对焦系统既精准又高效，操控性也非常出色。因此，它依然能在特定场合派上用场，比如体育摄影和野生动物摄影，这些场合通常需要快速对焦和连续拍摄。

考虑到相机的使用年限，在购买时最好预留一定的预算，以应对可能的维修费用，比如更换磨损的橡胶握把、清洁传感器等。若日常拍照是主要需求，那么挑选一款功能更强大的入门级相机或许更为适宜。