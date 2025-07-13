vivo Z5是vivo在2019年推出的一款定位中端的产品，它以高性价比为卖点。该手机拥有6.38英寸的Super AMOLED水滴屏幕，屏幕占比高达90%，分辨率是2340×1080，同时具备屏幕指纹解锁技术。这款设备搭载高通骁龙712处理器，配备6GB或8GB的RAM，同时具备64GB或128GB的存储空间，且支持最高扩展至256GB的存储能力。

vivo Z5配备了后置三摄系统，主摄像头为4800万像素，辅以800万像素的超广角镜头和200万像素的景深镜头。该机还拥有超级夜景2.0功能以及AI美颜技术。至于前置摄像头，3200万像素的它同样支持AI美颜和逆光HDR功能，让自拍效果更加出众。





电池容量高达4500mAh，支持22.5W快速充电，续航表现优异。该设备搭载的是基于Android 9系统的Funtouch OS 9操作系统，并配备了Jovi语音助手。另外，它还支持双卡双待功能，配备了3.5mm耳机接口，以及Type-C充电接口。

vivo Z5一上市就锁定了中端市场，其性能均衡，价格亲民，因此获得了消费者的普遍赞誉。特别是在摄影和电池续航方面，它的表现格外突出，对于那些对这两项功能有较高要求的用户来说，它无疑是一个理想的选择。