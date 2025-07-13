苹果6plus和6splus的区别

苹果公司相继发布了两款大屏幕手机，一款名为6 Plus，另一款则是6s Plus。虽然这两款手机在外观设计上看起来挺像，但在硬件配置和功能特性上，它们之间有着明显的差异。

1. 处理器：

苹果6 Plus搭载A8处理器，性能相对较弱。

苹果6s Plus搭载了A9芯片，该芯片使得其处理速度大幅提高，同时在能源消耗控制上也展现出了卓越的能力。

2. 内存：

6 Plus采用1GB运行内存，多任务处理能力有限。

6s Plus升级后，内存容量提升至2GB，这使得应用之间的切换变得更加流畅，同时后台运行的能力也有了明显的增强。

3. 摄像头：

6 Plus后置摄像头为800万像素，支持光学防抖。

6s Plus的像素提升至1200万，使得拍照质量更为出众，并且支持4K视频录制。

4. 3D Touch：

6 Plus不支持3D Touch触控技术。

6s Plus加入了3D Touch技术，这项技术允许用户通过按压来执行快速操作，进而提高了用户与设备交互的效率。

5. 机身材料：





6 Plus手机采用的是6000系列铝合金，这种材质的结构较为柔软，因此更容易出现弯曲的情况。

6s Plus选用了7000系列铝合金材料，这一改变明显提升了机身的坚固度，并且极大地增强了其抗弯曲的能力。

6. 存储容量：

6 Plus提供16GB、64GB和128GB版本。

6s Plus已不再提供16GB存储版本，而是直接从32GB版本开始销售，这种配置更能贴合广大消费者的实际使用需求。

7. 电池续航：

6 Plus电池容量为2915mAh，续航表现一般。

6s Plus的电池电量减少到了2750mAh，不过，由于A9处理器的优化效果，其续航表现并未出现明显的下降。

8. 重量：

6 Plus重量为172克。

6s Plus增加到192克，主要由于机身材料变化。

9. 价格：

6s Plus刚上市时价格偏高，可是随着新手机的问世，两者之间的价格差距逐渐在缩小。

综合来看，6s Plus在性能上、摄影表现上、存储空间上以及操作感受上均胜过6 Plus，尤其适合那些看重操作流畅性以及多任务处理能力的用户。