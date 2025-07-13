诺基亚7系列所有型号

21世纪初，诺基亚推出了7系列的中高端手机，这一系列主要面向商务人士和追求时尚的年轻消费者。这些手机凭借其精巧的设计和实用的功能而广受欢迎，以下列举了该系列的主要型号及其显著特点：，

诺基亚7110于1999年问世，是7系列的首个成员。它采用了滑动盖设计，并配备了WAP浏览器，这使得它成为了当时为数不多的能够上网的手机之一。这款手机独有的“自动滑动盖”结构，成为了其标志性的设计特色。

诺基亚7210于2002年问世，作为7系列手机家族中首款装备彩色显示屏的机型，支持GPRS网络浏览及MMS彩信服务。其设计上的时尚键盘布局以及多样的外壳色彩，使得该手机广受欢迎。

诺基亚7250（2003年款）是7系列手机中首次引入摄像头的款式，其配备的11万像素摄像头在当时属于较为常见的配置。不仅如此，它还采用了别具一格的菱形键盘设计，这种设计极具辨识度。

诺基亚7280（2004年款）的设计模仿了口红，机身异常纤薄，因此得名“口红手机”。它没有采用常规的数字键盘，而是选择了旋钮作为操作方式，这种设计富有创意，但在实际使用中，其实用性却显得不够理想。

诺基亚7360在2005年问世，延续着7系列的设计美学，其外壳采用了金属材质，工艺精湛，因此成为了以音乐播放为核心功能的手机。

诺基亚7370于2005年问世，以其独特的旋转设计闻名，内置130万像素摄像头及MP3播放功能，在7系列手机中，它无疑是旋转手机中的佼佼者。





诺基亚7380在2005年问世，沿袭了7280的设计风格，其机身采用了椭圆形设计，具备触摸屏功能，并且搭载了200万像素的摄像头。

诺基亚7500（2007年款）的设计灵感来源于钻石的切割工艺，其核心功能是多媒体，拥有200万像素的摄像头，并且能够通过microSD卡进行存储扩展。

诺基亚7610（2004年款）的设计风格独特，非对称感十足；它配备了高像素的摄像头，达到了百万级别；同时，手机还运行着智能操作系统。正因为这些特点，它成为了7系列中的佼佼者。

诺基亚7900（2007年款）搭载了OLED屏幕，选用了环保材质，支持高达1600万色的显示效果，同时配备了200万像素的相机。

诺基亚7（2017年）重启了7系列，经过漫长的岁月，这次它采用了安卓系统，主打功能是搭载了蔡司认证的摄像头，并且依旧沿袭了诺基亚的经典设计风格。

7系列手机广泛运用了那个时代较为先进的技术和材料，比如不锈钢的外壳、多彩的屏幕和高分辨率的摄像头等。在设计方面，它们追求时尚和前卫，因此众多型号成为了永恒的经典。虽然部分型号因设计过于激进而牺牲了实用性，但总体上，它们体现了诺基亚在创新设计领域的努力。