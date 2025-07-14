iphone16上市时间

据多渠道消息披露，参照苹果公司以往的发布规律，iPhone 16系列可能在2024年9月的某个中旬时间点正式公布。苹果公司每年都固定在9月份举办秋季新品发布会，这一惯例已经保持了多年。

经过细致研究，iPhone 16的发布预计在2024年9月的第二或第三个星期二。按照历年惯例，其正式上市通常会在发布会后大约一周半的时间。据此推测，预售可能从9月20日左右开始，而正式发售日则是9月27日。这一发售日期与美国的返校季以及年末购物高峰期不谋而合。

需要注意的是，苹果公司并未事先明确透露具体的发布时间，而那些提及的日期都只是基于往年的传统和供应链资料做出的推测。以2020年为例，由于疫情的影响，iPhone 12系列直到10月份才正式推出，所以，我们也不能完全排除因特殊情况导致发布时间可能有所调整的假设。

在手机型号的配置方面，预计iPhone 16系列将会继续采用四款产品的设计，具体包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。这些新品的发布时间预计将会一致，与过去某些年份中Pro系列型号稍后推出的情形有所区别。

在定价方面，参照苹果公司最近设定的价格策略，iPhone 16的基础型号可能被定在799美元，而高端的Pro型号或许会从999美元开始。不过，考虑到目前物价上涨和零部件成本的增长，提高售价的可能性也不能完全排除。

若消费者打算购买，最好提前关注苹果官网发布的活动通知，这类信息通常会在活动前两周左右对外公布。此外，还可以提前准备好Apple ID账户和支付方式，这样一来，在预售活动开始时，就能快速完成购买。