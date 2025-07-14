华为荣耀9x参数配置

2019年7月，华为发布了荣耀9X这一款定位中端的市场智能手机，该设备集成了众多先进技术。以下是该手机的详细参数配置信息：

荣耀9X在外观方面，采用了6.59英寸的大全面屏设计，屏幕占比高达92%，分辨率更是达到了2340×1080。机身背部的3D幻变玻璃后盖，带来了魅海蓝、魅焰红、幻夜黑等三种独特的颜色选择。该手机的尺寸为163.1×77.2×8.8毫米，重量则是206克。

荣耀9X在硬件配置上，搭载了华为自主研发的麒麟810芯片，该芯片采用了尖端的7纳米制程技术，还配备了Mali-G52图形处理器。手机配备了6GB的运行内存和64GB或128GB的存储空间，并且能够支持最高512GB的存储扩充。另外，它内置了一块容量达到4000mAh的大电池，并且支持10W的快速充电功能。

荣耀9X的摄像头配置独特。它的后置摄像头由一个4800万像素的主镜头和一个200万像素的景深镜头构成，形成了一套双摄像头系统。这套系统搭载了AI场景识别和超级夜景模式等实用功能。至于前置摄像头，它采用了1600万像素的升降式设计，同样提供了AI美颜和人脸解锁等方便快捷的功能。

该设备拥有众多特别功能：它采用了GPU Turbo 3.0技术来增强游戏体验、利用方舟编译器对性能进行优化、融入了AI智慧通信2.0技术、还配备了指纹识别和人脸识别的双重解锁方式。而且，它运行的是基于Android 9.0版本的Magic UI 2.1操作系统。

该设备支持双卡双待，适用于移动、联通、电信的4G全网络服务，不过不支持5G网络。此外，它还保留了3.5mm的耳机接口，并且配备了Type-C充电接口。