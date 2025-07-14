诺基亚公司于2004年推出了一款名为8320的GSM移动电话，该机型隶属于8000系列中的高端商务款。该手机采用了传统的直板造型，并搭载了一块分辨率为128x128像素的彩色显示屏，能够呈现多达65,536种色彩。

诺基亚8320在通信功能上具备GSM 900/1800/1900三频网络支持，还内置了GPRS功能，使得移动上网成为可能。此外，它还装备了一个30万像素的摄像头，这在当时属于较为先进的配置，既能拍摄照片，也能录制视频。

在存储配置上，诺基亚8320配备了4MB的内部存储空间，同时还能通过MMC存储卡进行容量扩充。此外，该手机兼容多种铃声格式，如MIDI和AMR等，还自带了FM收音机功能。





诺基亚8320搭载Symbian Series 40系统，兼容Java应用扩展。手机内置了日历、计算器、单位换算等实用功能，同时具备电子邮件收发能力，非常适合商务人士选用。

诺基亚8320在外观上使用了金属质感的外壳，其机身尺寸为108毫米×46毫米×21毫米，重量大约是100克。该手机的电池容量为820毫安时，通话时长最长能够达到4小时，而待机时间则可以达到240小时。

值得一提的是，诺基亚8320在安全性能上做了特别加强，它配备了SIM卡锁定、手机锁定以及密码保护等多种安全机制，从而有效保障了用户的隐私和数据安全。在2004年这款手机面市时，其售价大约在400美元左右，这在当时的市场定位属于中高端。