iphone7plus参数配置

2016年9月，苹果公司发布了iPhone 7 Plus，这是一款高端手机。它配备了A10 Fusion四核处理器，64位架构设计，性能比上一代的A9处理器提升了40%。此外，该手机拥有3GB的RAM。用户可选32GB、128GB或256GB的存储空间。不过，遗憾的是，它不支持存储卡的扩展。

屏幕采用了5.5英寸的Retina HD显示屏，分辨率为1920×1080像素，高清度高达401ppi，支持广色域显示，还能实现3D Touch功能。机身尺寸精确到158.2×77.9×7.3毫米，重量为188克，提供玫瑰金、金色、银色、黑色和亮黑色五种颜色供消费者选择。

升级后的摄像头系统，后置摄像头像素提升至双1200万，同时搭载了广角和长焦镜头，光圈分别为f/1.8和f/2.8，支持2倍光学变焦和10倍数码变焦。前置摄像头则保持700万像素，光圈为f/2.2，可拍摄1080p高清视频。





电池的容量为2900mAh，支持快速充电功能（不过需要另外购买充电器），通话时间可以维持21小时，待机时间最长可达16天。另外，它还具备Touch ID指纹解锁技术，并且具备IP67级的防水防尘性能，可以在1米深的水中静置三十分钟。

网络具备4G LTE Advanced技术支持，下载速度最高可达到450Mbps。无线连接方面，包括802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi、蓝牙4.2和NFC。3.5mm耳机接口已被取消，改用Lightning接口进行音频输出。此外，还附赠了Lightning接口耳机及转接头。

该操作系统出厂时预装了iOS 10系统，并且用户可以将其升级到最新的iOS 15。除此之外，它还集成了气压计、三轴陀螺仪、加速度传感器、距离传感器和环境光感应器等多种实用功能。