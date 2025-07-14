华为畅享8e青春版参数

2018年，华为推出了一款名为畅享8e青春版的入门级智能手机。该手机装备了5.45英寸的IPS显示屏，分辨率达到了1440×720像素，屏幕占比相当高，达到了75.3%。其机身尺寸为146.5毫米×70.9毫米×8.3毫米，重量方面，大约在142克左右。

该设备搭载了联发科MT6739四核处理器，处理器主频为1.5GHz；配备2GB内存，存储空间为32GB；同时，它还支持最大256GB的microSD卡扩展。在摄像头方面，后置摄像头拥有1300万像素，光圈值为f/2.0，支持PDAF相位对焦技术；前置摄像头则是500万像素，并具备美颜功能。





该手机兼容中国移动和中国联通的双4G网络，并配备了双卡双待功能。手机内置3020mAh容量电池，搭载基于Android 8.1版本的EMUI 8.0操作系统。用户可挑选金色、蓝色或黑色中的一种颜色。而且，手机保留了3.5mm耳机接口，同时支持蓝牙4.2技术。

畅享8e青春版在功能上，具备人脸解锁技术，同时配备了后置指纹识别模块，还支持智能省电模式。在音频表现上，它采用了Smart PA功放技术，显著提升了外放音量。作为一款面向初学者的手机，它着重于提供基本功能，完全能够满足日常使用需求。