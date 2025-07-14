mate30pro参数配置

华为Mate30 Pro配备了6.53英寸的OLED全曲面屏幕，屏幕分辨率高达2400×1176像素。它能够支持DCI-P3广色域以及HDR显示技术。机身设计上，采用了88°的超曲面全屏设计，去除了传统的音量键，转而采用了触控式操作方式。

该设备在硬件配置上搭载了麒麟990 5G芯片，运用了7nm+ EUV工艺进行制造，内置5G基带，并兼容NSA/SA两种5G网络模式。同时，它配备了8GB的运行内存，并提供了128GB和256GB两种存储空间选项，但遗憾的是不支持存储卡的扩展。

该摄像系统配备了高感光徕卡四摄，具体包括：4000万像素的电影摄像头，光圈为f/1.6；4000万像素的超感光摄像头，光圈为f/1.8；800万像素的长焦摄像头，光圈为f/2.4；以及3D深感摄像头。此外，它还具备7680帧的超高速摄影和4K延时摄影等功能。在前面，它还拥有3200万像素的前置摄像头，并支持3D人脸解锁技术。

电池的容量达到了4500mAh，能够实现40W的有线超级快充以及27W的无线超级快充，并且还具备了反向无线充电的功能。系统方面，它运行的是EMUI 10，支持屏幕下指纹的识别技术，并且具备了IP68级别的防水和防尘能力。

该产品具备隔空操控、AI信息保密、AI屏幕自由切换等创新的人机交互功能。其机身尺寸为158.1毫米×73.1毫米×8.8毫米，重量大约为198克。用户可以选择亮黑色、翡翠绿、银河银、罗兰紫等不同的颜色搭配。