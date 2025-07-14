2014年酷派手机型号

2014年对酷派手机而言，具有里程碑意义。那一年，酷派推出了多款具有代表性的手机型号。特别是酷派8720L，作为一款主打4G网络的中端机型，它配备了5英寸的720P高清显示屏，搭载了高通骁龙400处理器。此外，它还支持TD-LTE网络，并运行Android 4.3操作系统。酷派大神F1，这款千元级手机性价比颇高，它配备了5英寸的720P高清屏幕，并搭载了联发科的MT6592八核处理器。此外，它还装备了1300万像素的摄像头，在当时的千元机市场中展现出了较强的竞争力。

酷派S6是首批支持双卡双待4G网络的手机之一，它配备了5.95英寸的1080P高清屏幕，搭载了高通骁龙801处理器，内存容量为2GB，并且支持双卡双4G功能。另一方面，酷派8730L是一款专为商务人士设计的大屏手机，它配备了6英寸的1080P高清屏幕和1300万像素的摄像头，能够接入中国移动的4G网络。酷派5950手机配备了5.5英寸的720P高清显示屏，800万像素的摄像头也一应俱全，内部还装备了3300mAh的大容量电池，特别值得一提的是，它的续航能力相当出色。





在高端市场，酷派公司发布了他们的最新产品——酷派大观4。这款手机配备了5.9英寸的1080P高清显示屏，采用了性能卓越的高通骁龙800处理器，配备了1300万像素的摄像头，同时具备4G网络通信能力。与此同时，酷派9960作为一款备受关注的顶级手机，配备了5.5英寸的1080P高清显示屏，同样搭载了1300万像素的摄像头，内置电池容量为3000mAh。这些产品展现了酷派在2014年的产品规划，从基础型号到高端旗舰，覆盖了不同价格层次和用户群体的需求。