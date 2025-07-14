十大良心骁龙870手机

2021年，高通推出了骁龙870这款中高端处理器，该处理器因出色的性能和合理的能耗比而备受喜爱，至今仍被认为是性价比较高的产品。以下是市场上目前最值得购买、搭载骁龙870的10款手机型号：

1. Redmi K40S

这款手机拥有6.67英寸的AMOLED显示屏，其刷新率达到了120Hz。电池容量达到了4500mAh，并且配备了67W的快充技术。手机背部配备了由4800万像素三摄像头组成的摄像头组合，其中主摄像头还具备光学防抖功能。目前，在市场上，12GB+256GB版本的售价大概在1800元左右。

2. realme GT Neo2

选用6.62英寸的三星E4 AMOLED显示屏，刷新速度高达120Hz。配备5000mAh的大电池，支持65W快充技术，续航表现相当不错。后置摄像头采用6400万像素的三镜头组合。8GB+128GB配置的售价目前大概在1600元左右。

3. iQOO Neo6 SE

这款手机装有6.62英寸的AMOLED屏幕，支持高达120Hz的刷新率，带来流畅的视觉体验。它的电池容量达到了4700mAh，并且支持80W的快速充电功能。在拍照方面，它配备了6400万像素的三摄像头系统，主摄像头还具备光学防抖功能。至于存储组合，12GB+256GB版本的售价大概在2000元左右。

4. 摩托罗拉Edge S Pro

6.7英寸的OLED屏幕，刷新率可达144Hz。电池容量为4520mAh，支持33W快充技术。后置摄像头组合中，主摄为1亿像素，超广角为1600万像素，长焦为800万像素。目前市场上8+128GB版本的售价大约在1700元左右。

5. 一加9R





这款手机拥有6.55英寸的AMOLED柔性直屏，屏幕刷新率达到了120Hz。电池容量为4500mAh，并且支持65W的快速充电。后置摄像头组合为4800万像素的四摄，并具备OIS光学防抖技术。提供12GB+256GB的存储配置，售价大概在2300元左右。

6. OPPO Reno6 Pro+

6.55英寸的AMOLED曲面屏幕，刷新率达到了90Hz。电池容量为4500mAh，并且支持65W的快速充电功能。后置相机采用了5000万像素的四摄组合，其中主摄像头使用了IMX766传感器。目前市场上12GB+256GB版本的售价大概在2500元左右。

7. 小米11青春版

这款手机拥有6.55英寸的AMOLED屏幕，其刷新率可以达到90Hz。电池容量为4250mAh，并支持33W的快速充电功能。后置摄像头组合由6400万像素的三镜头组成。提供8GB+128GB存储配置的版本，价格大概在1500元左右。

8. realme Q5 Pro

9. 中兴Axon30

6.92英寸的AMOLED屏幕，实现了全面屏的完美设计，刷新率高达120Hz。电池容量为4200mAh，同时支持55W快速充电。后置摄像头组合为6400万像素四摄，并且加入了屏下摄像头技术。搭载8GB+128GB存储配置的版本，售价大概在2000元左右。

10. 黑鲨4S

这十款手机配备了骁龙870处理器，性能出色。屏幕显示、摄影功能和电池续航各有所长。价格大多位于1500至2500元之间，性价比高，适合追求性价比的用户。建议您根据个人需求，如屏幕画质、拍照效果和充电速度等因素，挑选最合适的手机。