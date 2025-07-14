华为p10手机参数配置

华为P10是华为在2017年发布的一款高端智能手机，机身采用超薄金属设计，厚度仅有6.98毫米，重量为145克。该手机提供了多种颜色供消费者选择，包括玫瑰金、钻雕蓝、曜石黑以及陶瓷白。该设备配备了海思麒麟960八核处理器，该处理器由四颗运行在2.4GHz的Cortex-A73核心和四颗运行在1.8GHz的Cortex-A53核心组成，形成了独特的组合架构。此外，它还集成了Mali-G71 MP8图形处理器。而且，该设备配备了4GB的运行内存，并提供了64GB或128GB的存储容量。值得一提的是，它还支持最高256GB的存储扩展功能。

该设备屏幕尺寸为5.1英寸，运用了1080P全高清IPS-NEO液晶技术。其分辨率达到了1920×1080，像素密度是432PPI。屏幕表面使用了2.5D弧面玻璃，并且能够启用护眼模式。前置800万像素的徕卡认证摄像头，光圈达到了f/1.9；后置部分搭载了2000万像素的黑白徕卡镜头和1200万像素的彩色徕卡镜头；它不仅具备OIS光学防抖功能，还能实现2倍光学变焦；同时，支持4K视频录制。除此之外，还提供了专业模式和大光圈模式等多种拍摄选择。





该设备搭载了3200mAh的电池，支持华为的SuperCharge快充技术。它运行的是基于Android 7.0的EMUI 5.1操作系统。该设备支持双卡双待，用户可以选择是使用两个SIM卡槽还是其中一个作为TF卡槽。同时，它配备了NFC功能和3.5mm的耳机接口。除此之外，它还配备了Type-C接口，并且有前置指纹识别模块。同时，它还支持华为Share一键传输等特色功能。