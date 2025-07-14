2021年9月14日，苹果公司于秋季新品发布会上正式发布了苹果13系列。该发布会采用了网络直播的形式，并由苹果公司首席执行官蒂姆·库克亲自担任主持人。

在发布会现场，苹果公司对iPhone 13系列中的四款手机做了详细介绍，它们分别是iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。该系列设备都搭载了A15仿生芯片，这款芯片基于5纳米工艺制造，相比上一代产品，性能提升了大约15%。

屏幕的布局有了明显调整，苹果公司减小了前置摄像头和Face ID模块的体积，减少了20%，这样屏幕顶部的“刘海”部分也就变得更为紧凑。Pro系列的新款手机首次搭载了120Hz ProMotion自适应刷新技术，这项技术能够根据显示内容自动调节刷新速度，既保证了操作的顺滑，又实现了电量的合理节约。

iPhone 13系列在相机方面有了明显的进步。标准版手机加入了新的斜向排列的双摄像头系统，传感器的面积得到了增大，进光量增加了47%。此外，Pro系列配备了全新的三摄像头组合，其超广角镜头支持微距拍摄，而长焦镜头的光学变焦能力可达3倍。





iPhone 13 mini的续航能力有了显著提升，比上一代产品多出了1.5小时；而iPhone 13的续航时间更是增加了2.5小时。至于Pro系列，由于采用了更大容量的电池，其续航时间相比12 Pro系列提升了1.5到2.5小时。

在存储配置方面，苹果公司已经不再提供64GB的选项了，而是从128GB版本起步，用户现在可以选择的最大存储空间达到了1TB。另外，iPhone 13系列还增加了电影拍摄功能，这个模式可以自动调整焦点，拍摄出来的效果几乎可以和专业电影摄影机相媲美。

可供选择的有粉红色、天蓝色、深夜色、星光亮色以及红色等多种色彩，Pro系列特有的远峰蓝和石墨灰也非常受欢迎。另外，所有款式都具备了IP68级别的防尘防水特性。

自9月17日开始接受预订，商品正式发售时间锁定在9月24日。在定价方面，iPhone 13 mini的起售价格为699美元，iPhone 13的起售价格为799美元，至于Pro系列，其起售价格则是999美元。