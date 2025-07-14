热门笔记本电脑排行榜

目前市面上最受欢迎的笔记本电脑主要有以下几款：

1. MacBook Air M2

苹果最新发布的MacBook Air搭载了M2芯片，性能有了明显提升。该笔记本配备了8核心的CPU和10核心的GPU，足以流畅运行各种专业软件，同时在能耗管理上表现出色。13.6英寸的Liquid Retina显示屏支持P3广色域，色彩还原非常精准。机身厚度仅11.3毫米，重量轻至1.24千克，此外，电池续航时间更是长达18小时。

2. Dell XPS 13

戴尔XPS系列因超窄边框而备受瞩目，其屏幕占比高达91.5%。新上市的XPS 13搭载了12代英特尔酷睿处理器，最高配置可选择i7-1260P。屏幕采用了16:10的黄金比例设计，并提供了4K触控屏的选项。机身采用6000系列航空铝材打造，重量仅为1.17kg，非常适合商务人士随身携带。

3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon

商务界的佼佼者，X1 Carbon第10代产品现已升级至12代酷睿处理器。历经12道严格的军事级测试，它拥有180度无障碍开合的便捷设计。那标志性的TrackPoint小红点和全尺寸键盘，深受商务人士的青睐。而且，它还内置了LTE模块，让用户随时保持网络畅通。

4. HP Spectre x360 14





这款惠普的顶级翻转本，屏幕宽高比为3:2，非常适合提升工作效率。它配备了12代酷睿i7处理器，内存最高可选32GB。360度旋转的铰链设计，让本本能适应各种使用环境。而且，B&O精心调音的四扬声器系统，带来了极佳的音质享受。此外，该设备还装备了500万像素的摄像头功能，并且能够使用Windows Hello技术进行人脸识别。

5. Asus ROG Zephyrus G14

这款游戏笔记本以轻薄设计闻名，搭载了AMD Ryzen 9 6900HS处理器和RTX 3060显卡。它配备了14英寸的2K分辨率120Hz高刷新率屏幕，响应时间极短，仅需3毫秒。采用了液态金属散热技术，整机重量仅为1.72千克。而且，它还配备了能够自定义显示内容的AniMe Matrix LED灯阵。

选购建议：

商务办公首选MacBook Air或ThinkPad

创意设计考虑XPS或Spectre

游戏玩家推荐ROG系列