荣耀10青春版参数配置

2018年11月，华为荣耀推出了荣耀10青春版，这是款定位中端市场的手机。该机采用了6.21英寸的LCD显示屏，分辨率高达2340×1080像素，屏幕占比超过90%。机身尺寸为154.8×73.64×7.95毫米，重量约为162克。同时，用户有渐变红、渐变蓝和幻夜黑三种配色可供选择。

荣耀10青春版在硬件方面，采用了麒麟710处理器，同时拥有4GB或6GB的运行内存和64GB或128GB的存储容量。它的操作系统是Android 9.0的EMUI 9.0版本。另外，这款手机的电池容量为3400mAh，并且支持10W的普通充电方式。拍照时，设备搭载了2400万像素的自拍镜头，同时后置部分则配备了1300万像素和200万像素的双摄像头组合，支持AI智能场景识别以及人像拍摄等多种实用功能。





此设备具备双卡双待功能，可使用移动、联通、电信的4G网络。它还支持蓝牙4.2、802.11b/g/n无线网络连接，并能实现GPS定位。在生物识别技术方面，它采用了后置指纹识别，并支持人脸解锁。而且，它还保留了3.5mm耳机插孔，并使用micro USB接口进行充电。

荣耀10青春版主要针对年轻群体，其特色在于兼具时尚感的外观以及合理的硬件配置。一上市时，4GB+64GB版本售价1399元，6GB+64GB版本则是1699元，而6GB+128GB版本的价格为1899元。凭借其较高的性价比，这款手机在市场上取得了不错的销售成绩。