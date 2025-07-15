摩托罗拉v600，这款在2004年推出的经典翻盖手机，其机身由金属制成，重量大约为121克，尺寸为87毫米、47毫米和23.5毫米。该手机采用了双屏设计，外屏是一块96×32像素的单色显示屏，而内屏则是一块176×220像素的65K色TFT彩屏。这款手机具备GSM 900/1800/1900三个频段的支持，能够适应不同的网络环境。

v600搭载了一款30万像素的摄像头，具备4倍数码变焦功能，可拍摄出最高640×480分辨率的照片。机身内置5MB用户可用内存，并支持TF卡进行存储扩展。在多媒体方面，它兼容MP3铃声和视频播放功能，还配备了24和弦的铃声系统。

该设备支持GPRS Class 10及EDGE通信技术，并能与蓝牙1.1及USB数据线相连接。它内置了一块820mAh的锂电池，通话时间可持续4到5小时，待机时间则可达到150到200小时。此外，还附带了充电器、耳机、数据线和皮套等配件。





该机型最初面向的是中高端商务市场，凭借其金属机身设计和卓越的通话稳定性，受到了众多商务人士的青睐。其系统基于摩托罗拉的P2K平台，支持Java应用的扩展。键盘部分使用了金属按键，按键的触感适中。机身侧面设有音量调节键和快速拍照的按键。

摩托罗拉在芝加哥设立的设计中心承担了v600的工业设计任务，其设计风格继承了V系列经典的翻盖设计特点。这款手机的上市价格大约是400美元，在2004到2005年期间，它成为了市场上的热门产品之一。之后，又推出了v600i等升级版，这些新款手机增加了对iTunes音乐播放功能的支持。