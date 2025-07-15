2022年7月，吉利汽车对外宣布，成功购得魅族科技79.09%的股权。这一涉及不同行业的合并事件，在科技和汽车业界引发了广泛的关注。交易的总价高达13亿元。完成交易后，魅族科技将保持其独立品牌地位，继续进行经营活动，并且也将融入吉利的企业生态圈中。

此次收购的背景中包含了几个关键因素。首先，吉利公司正致力于智能化汽车领域的扩展，这一目标需要坚实的软件和智能终端技术作为后盾。其次，魅族在智能手机操作系统Flyme领域的技术积累，尤其是在人机交互体验上的优势，有助于弥补吉利在车载系统方面的不足。此外，魅族在消费电子行业的品牌影响力以及其庞大的用户基础，同样是吉利所看重的极为珍贵的资源。

从行业发展趋势分析，本次并购案明显反映了汽车行业正朝着智能化领域进军的趋势。随着智能联网汽车技术的普及，传统汽车生产商与科技公司之间的分界线正逐渐变得不再明显。吉利公司通过并购魅族，能够快速增强自身在移动终端研发方面的能力，进而为其车联网发展战略提供坚实的后盾。





收购完成后，双方开始着手技术整合。魅族的Flyme系统正逐步与吉利集团旗下的汽车实现兼容和适配，未来有望推出针对车辆定制的车载系统。同时，魅族获得了吉利的资金注入和供应链资源，这些都将对其在智能手机市场的持续发展给予强有力的支撑。

这次并购并非一路畅通，遭遇了不少挑战。首先，两个行业的企业文化差异显著，业务融合的难度不容小觑。其次，如何在保留魅族独特性的同时，与其他企业实现有效合作，这对管理层来说是一个考验智慧的难题。

行业内专家普遍看法，吉利收购魅族是传统制造业迈向智能化的重要示范。这种跨行业合作模式或许预示着行业新趋势，未来我们或许将目睹更多类似的战略合并案例。