金立M6，2016年金立公司推出的一款手机，主要面向中高端市场。该手机以其超长的电池续航能力和卓越的安全性能为主要优势，主要服务于商务用户。M6内置了一块容量高达5020mAh的大容量电池，并配备了金立自主研发的智能功耗管理技术，确保了其出色的续航能力。M6在性能上，使用了由联发科技生产的MT6755M处理器，还配备了4GB的运行内存，并且提供了64GB或128GB两种存储空间的选项。

金立M6因其出色的安全性能而广受关注。该手机内置了专用的安全加密芯片，对通话、短信、支付等关键信息实施了硬件级别的加密防护。此外，它还配备了指纹识别技术，可实现0.38秒的快速解锁。在软件方面，M6搭载了金立自主研发的amigo OS系统，该系统具备防病毒、防诈骗、防窃听等多种安全功能。





M6的设计选用了金属一体化机身，机身厚度仅为8.2毫米。在正面，它搭载了5.5英寸的1080P AMOLED屏幕。后置摄像头拥有1300万像素，并支持PDAF相位对焦技术。此外，前置摄像头也达到了800万像素。在音质方面，M6内置了AK4376专业音频芯片，能够实现高保真的音乐播放。

金立M6在刚上市时，64GB配置的售价是2699元，而128GB配置的售价则是2899元。这款手机主打商务安全功能，当时在市场上表现相当出色，具备一定的市场竞争能力。然而，随着时间的流逝和手机行业的持续进步，M6这款产品已经被更先进的产品所替代。